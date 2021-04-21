В Тольятти разыскивают двух парней, снявших деньги с чужой банковской карты

Тольяттинские полицейские разыскивают парней, укравших деньги с чужой банковской карты.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, местная жительница потеряла свою банковскую карту, после чего с ее счета пропали около 7 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к краже могут быть причастны двое мужчин. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").

Приметы подозреваемых:

1) на вид 18-20 лет, темные волосы средней длины, на лице светлая маска, был одет в черную куртку с капюшоном, по краям капюшона мех светлого цвета, темные брюки.

2) на вид 18-20 лет, короткие русые волосы, на лице черная маска, был одет в серую куртку с капюшоном, на спине черный рюкзак, темные зауженные брюки.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личностях и местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-49-29, 93-48-79, 93-48-62, 89022984174 (112 с мобильных).