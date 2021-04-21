В Тольятти разыскивают двух парней, снявших деньги с чужой банковской карты

Тольяттинские полицейские разыскивают парней, укравших деньги с чужой банковской карты.
По данным ГУ МВД России по Самарской области, местная жительница потеряла свою банковскую карту, после чего с ее счета пропали около 7 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к краже могут быть причастны двое мужчин. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.3 УК РФ ("Мошенничество с использованием электронных средств платежа").
Приметы подозреваемых:
1) на вид 18-20 лет, темные волосы средней длины, на лице светлая маска, был одет в черную куртку с капюшоном, по краям капюшона мех светлого цвета, темные брюки.
2) на вид 18-20 лет, короткие русые волосы, на лице черная маска, был одет в серую куртку с капюшоном, на спине черный рюкзак, темные зауженные брюки.
Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личностях и местонахождении разыскиваемых, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (8482) 93-49-29, 93-48-79, 93-48-62, 89022984174 (112 с мобильных).
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.