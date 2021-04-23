Самарец совершил серию угонов вазовской "классики"

В полицию Самары обратилась женщина, которая сообщила о пропаже автомобиля ВАЗ-21074. В течение последующих нескольких дней от жителей областного центра поступили еще четыре заявления о пропаже автомобилей отечественного производства с территории Кировского района, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

По данным фактам были заведены уголовные дела по ст. 158 и 167 УК РФ.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что транспортные средства оставлялись владельцами на неохраняемых парковках и местах, где отсутствовали камеры видеонаблюдения.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, оперативники установили, что к кражам транспортных средств может быть причастен один и тот же человек — 24-летний житель Самарской области. Он был задержан в пос. Черновский.

В содеянном он сознался и сообщил о местах отстоя похищенных автомобилей. Три машины полицейские обнаружили на территории поселков Алексеевка, Николаевка и Черновский. Данные транспортные средства изъяты и возвращены законным владельцам.

Молодой человек пояснил, что еще два автомобиля (ВАЗ-21074 и ВАЗ-2105) он облил бензином и поджег в поле в Волжском районе, из-за того, что они попали в колею и увязли в грязи. Таким образом злоумышленник хотел избавиться от следов преступления. По оценке экспертов, восстановлению данные транспортные средства не подлежат.

Общий ущерб, причиненный обвиняемым, составил 394 тыс. рублей. По пяти фактам краж транспортных средств и двум эпизодам умышленного уничтожения имущества возбуждены уголовные дела, которые соединены в одно производство и направлены в Кировский районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.