В Самаре закончили расследовать уголовное дело о падении наледи на подростка

В Самаре закончили расследование по факту падения наледи с крыши на подростка, сообщает региональное СУ СК РФ.

Напомним, 10 января с крыши дома № 112 по ул. Физкультурной на 12-летнего ребенка упала наледь.

По версии следствия, ЧП произошло из-за того, что обвиняемый не расчистил крышу от снега и сосулек, хотя обязался оказывать такие услуги.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения.