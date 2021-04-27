Транспортные полицейские предотвратили сбыт крупной партии героина в Самарской области

СО Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовные дела в отношении 30-летнего жителя Кузнецка, подозреваемого в распространении наркотиков в крупном размере. У него изъяли около 210 г героина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.
При досмотре в вещах подозреваемого обнаружили 13 свертков с наркотиком. Позже полицейские изъяли из тайников восемь закладок с героином, предположительно, приготовленным для сбыта в Сызрани.
Кроме того, в съемной квартире мужчины в Сызрани нашли 56 расфасованных свертков и один пакет с нерасфасованным веществом весом 182,63 г. Также были обнаружены приспособления для фасовки порошка: электронные весы, полимерные пакетики и скотч.
По версии следствия, подозреваемый приобрел партию наркотика в Москве и планировал сбывать его в Сызрани через "Закладки".
Сейчас мужчина заключения под стражу. Санкция вмененных задержанному статей УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.