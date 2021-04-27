Транспортные полицейские предотвратили сбыт крупной партии героина в Самарской области

СО Сызранского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовные дела в отношении 30-летнего жителя Кузнецка, подозреваемого в распространении наркотиков в крупном размере. У него изъяли около 210 г героина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

При досмотре в вещах подозреваемого обнаружили 13 свертков с наркотиком. Позже полицейские изъяли из тайников восемь закладок с героином, предположительно, приготовленным для сбыта в Сызрани.

Кроме того, в съемной квартире мужчины в Сызрани нашли 56 расфасованных свертков и один пакет с нерасфасованным веществом весом 182,63 г. Также были обнаружены приспособления для фасовки порошка: электронные весы, полимерные пакетики и скотч.

По версии следствия, подозреваемый приобрел партию наркотика в Москве и планировал сбывать его в Сызрани через "Закладки".

Сейчас мужчина заключения под стражу. Санкция вмененных задержанному статей УК РФ предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.