Самарские сотрудники ФСБ предотвратили утечку секретных данных с режимного предприятия

В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ России возбудили в отношении жителя региона уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Покушение на незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну"). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В январе 2021 г. был задержан житель Самарской области при попытке незаконно получить у представителя режимного предприятия документацию, содержащую коммерческую тайну.
По версии ФСБ, сотрудник компании, исполняющей государственный оборонный заказ, действовал в интересах иностранных предприятий, а попытка приобретения документов имела целью получение преимуществ зарубежных конкурентов при заключении договоров с потенциальными заказчиками.
"Проводятся оперативно-розыскные и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности", — сообщают в пресс-службе УФСБ России по Самарской области.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.