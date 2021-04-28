Самарские сотрудники ФСБ предотвратили утечку секретных данных с режимного предприятия

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В Самарской области сотрудники регионального управления ФСБ России возбудили в отношении жителя региона уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Покушение на незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну"). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Самарской области