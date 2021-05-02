В Сети появилось видео с избиением ребенка в лифте

В воскресенье, 2 мая, неизвестный в лифте дома на ул. Краснодонской, 10 в Самаре сильно избил ребенка и ограбил, сообщается в группе "ЧП-Самара-Тольятти" в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент попал на камеру, установленную в лифте. На записи, размещенной в группе "ЧП-Самара-Тольятти", видно, как в кабину заходят мальчик и молодой человек. Когда двери лифта закрылись, неизвестный мужчина в черно-синей куртке начал избивать ребенка. А когда двери открылись, злоумышленник повалил мальчика на пол и ушел.

В паблике говорится, что ребенок был ограблен, и обращаются за помощью в поиске мужчины.

ГУ МВД по Самарской области добавило в сообщениях под видео, что материал по этому факту зарегистрирован.