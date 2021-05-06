Безработный тольяттинец фиктивно прописал у себя 50 мигрантов

Тольяттинская полиция выявила факт фиктивной постановки на учет иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Выяснилось, что 36-летний безработный житель Тольятти по месту своей регистрации и проживания на бульваре Космонавтов незаконно поставил на миграционный учет 50 иностранных граждан. При этом предоставлять квартиру для проживания мигрантам в его планы не входило.
Подозреваемый, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков, своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.
Мужчина признался в содеянном и сообщил, что получил за оказанную услугу вознаграждение — более 15 тыс. рублей.
В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
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Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!
когда Сызранского ЛО МВД России проедет по берегу Волги и впадающим в нее рекам , чтобы отследить незаконные сбросы! Когда уже власти будут давить не ниже стоящих, а вышестоящих! ни одного заявления о наказанных заводах, автомойках и других предприятих, сбрасывающих неочищенные стоки! может уже займемся экологией! например,улучшим состояние Волги, чтобы увеличилось количество раков! чтобы рыбы хватало всем! когда наши власти начнут бороться с проблемами, а не со следствием! Мне кажется молодой мужчина 35 лет не от прекрасной жизни пошел в браконьеры! стыдно читать такие новости!
Наконец-то. Теперь, когда такой опасный преступник задержан, город может спать спокойно.