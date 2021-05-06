Безработный тольяттинец фиктивно прописал у себя 50 мигрантов

Тольяттинская полиция выявила факт фиктивной постановки на учет иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Выяснилось, что 36-летний безработный житель Тольятти по месту своей регистрации и проживания на бульваре Космонавтов незаконно поставил на миграционный учет 50 иностранных граждан. При этом предоставлять квартиру для проживания мигрантам в его планы не входило.

Подозреваемый, ранее судимый за кражу и незаконный оборот наркотиков, своевременно и неоднократно предупреждался сотрудниками полиции об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но все равно преступил закон.

Мужчина признался в содеянном и сообщил, что получил за оказанную услугу вознаграждение — более 15 тыс. рублей.

В отношении тольяттинца возбуждено уголовное дело по статье "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.