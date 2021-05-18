В Самарской области задержали жителя Новосибирска с почти полукилограммом гашиша

В Жигулевске Самарской области отправили под стражу 25-летнего ранее судимого жителя Новосибирска, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции на трассе М-5 остановили Mazda для проверки документов. Им показалось странным поведение пассажира, его решили досмотреть. В итоге в рюкзаке мужчины нашли 49 свертков, в которых было более 477 г гашиша.
По версии правоохранителей, подозреваемый ехал на попутном автомобиле из Москвы в Новосибирск, где планировал сбыть вещество.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!