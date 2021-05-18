В Самарской области задержали жителя Новосибирска с почти полукилограммом гашиша

В Жигулевске Самарской области отправили под стражу 25-летнего ранее судимого жителя Новосибирска, которого подозревают в покушении на сбыт наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники Госавтоинспекции на трассе М-5 остановили Mazda для проверки документов. Им показалось странным поведение пассажира, его решили досмотреть. В итоге в рюкзаке мужчины нашли 49 свертков, в которых было более 477 г гашиша.

По версии правоохранителей, подозреваемый ехал на попутном автомобиле из Москвы в Новосибирск, где планировал сбыть вещество.