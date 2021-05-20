В Самаре полицейские не дали наркокурьеру разложить в тайники 1,8 кг героина

В Самаре возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ_ в отношении 29-летнего гражданина одной из соседних республик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Ранее полицейским поступила информация о том, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков и собирается сбыть "товар" через тайники.
Подозреваемого задержали во дворе на ул. Ново-Садовой. Он указал место сооруженного тайника напротив жилого дома на пр. Карла Маркса, откуда полицейские изъяли два пакета с более чем 1,8 кг героина.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков к задержанному.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!