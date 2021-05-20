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Преступления Происшествия

В Самаре полицейские не дали наркокурьеру разложить в тайники 1,8 кг героина

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ_ в отношении 29-летнего гражданина одной из соседних республик. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ранее полицейским поступила информация о том, что мужчина причастен к незаконному обороту наркотиков и собирается сбыть "товар" через тайники.

Подозреваемого задержали во дворе на ул. Ново-Садовой. Он указал место сооруженного тайника напротив жилого дома на пр. Карла Маркса, откуда полицейские изъяли два пакета с более чем 1,8 кг героина.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Правоохранители устанавливают его причастность к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков к задержанному.

Гид потребителя

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