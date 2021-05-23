За кражу кофе и колбасы из магазина самарец предстанет перед судом

В Самаре участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, подозреваемого в неоднократных хищениях из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В самарскую полицию обратился администратор одного из филиалов крупной сети магазинов и сообщил, что сотрудники торговой сети, просматривая видео с камер наблюдения, зафиксировали хищение продуктов питания.

При изучении видеозаписей правоохранители установили, что неизвестный мужчина зашел в магазин около 23:00. Он взял с прилавка банку кофе и три палки колбасы, спрятал их под курткой и вышел из заведения, не оплатив.

Полиция предположила, что к преступлению может быть причастен ранее попадавший в поле зрения за кражи 35-летний житель Кировского района. В ходе дальнейшей работы оперативники также выяснили, что подозреваемый может быть причастен к совершению аналогичного преступления в том же магазине в январе 2021 года. Согласно собранным материалам, мужчина похитил из торговой точки колбасные и сырные изделия.

Подозреваемого в совершении двух преступлений задержали. Безработный самарец признал вину и сообщил, что похитил продукты из-за нехватки денег.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Мужчине предъявили обвинение в совершении двух эпизодов краж.