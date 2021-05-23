За кражу кофе и колбасы из магазина самарец предстанет перед судом

В Самаре участковый уполномоченный полиции задержал мужчину, подозреваемого в неоднократных хищениях из магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В самарскую полицию обратился администратор одного из филиалов крупной сети магазинов и сообщил, что сотрудники торговой сети, просматривая видео с камер наблюдения, зафиксировали хищение продуктов питания.
При изучении видеозаписей правоохранители установили, что неизвестный мужчина зашел в магазин около 23:00. Он взял с прилавка банку кофе и три палки колбасы, спрятал их под курткой и вышел из заведения, не оплатив.
Полиция предположила, что к преступлению может быть причастен ранее попадавший в поле зрения за кражи 35-летний житель Кировского района. В ходе дальнейшей работы оперативники также выяснили, что подозреваемый может быть причастен к совершению аналогичного преступления в том же магазине в январе 2021 года. Согласно собранным материалам, мужчина похитил из торговой точки колбасные и сырные изделия.
Подозреваемого в совершении двух преступлений задержали. Безработный самарец признал вину и сообщил, что похитил продукты из-за нехватки денег.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В настоящий момент расследование уголовного дела завершено, оно направлено в Кировский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Мужчине предъявили обвинение в совершении двух эпизодов краж.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!