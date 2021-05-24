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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить банду вымогателей и налетчиков

САМАРА. 24 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре направили в суд уголовное дело семи мужчин и жительницы Октябрьска, обвиняемых в бандитизме, разбое и вымогательстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

По версии следствия, в ноябре 2019 г. 21-летний самарец создал устойчивую вооруженную группу. Для разбоев он приобрел огнестрельное оружие ограниченного поражения. В банду вошли мужчины 21-28 лет и женщина 1998 года рождения. С ноября по декабрь 2019 г. они совершили не менее двух разбойных нападений и вымогательств.

По указанию организатора безработная женщина подыскивала жертв, таксист обеспечивал банду транспортом, а остальные участники — нападали и запугивали потерпевших. Злоумышленники заранее планировали преступления, выбирали места, где нет видеонаблюдения. Жертв вызывали на встречу, избивали, вывозили в гаражные массивы и требовали с них деньги под надуманным предлогом о том, что потерпевшие якобы причастны к распространению наркотиков. Общая сумма ущерба составила более 250 тыс. рублей.

Шесть фигурантов уголовного дела во время следствия находились под стражей. Женщина и один из мужчин, полностью признавшие вину, были под домашним арестом.

В отдельное производство выделены материалы уголовного дела о похищении человека.

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