В Самаре будут судить банду вымогателей и налетчиков

В Самаре направили в суд уголовное дело семи мужчин и жительницы Октябрьска, обвиняемых в бандитизме, разбое и вымогательстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, в ноябре 2019 г. 21-летний самарец создал устойчивую вооруженную группу. Для разбоев он приобрел огнестрельное оружие ограниченного поражения. В банду вошли мужчины 21-28 лет и женщина 1998 года рождения. С ноября по декабрь 2019 г. они совершили не менее двух разбойных нападений и вымогательств.
По указанию организатора безработная женщина подыскивала жертв, таксист обеспечивал банду транспортом, а остальные участники — нападали и запугивали потерпевших. Злоумышленники заранее планировали преступления, выбирали места, где нет видеонаблюдения. Жертв вызывали на встречу, избивали, вывозили в гаражные массивы и требовали с них деньги под надуманным предлогом о том, что потерпевшие якобы причастны к распространению наркотиков. Общая сумма ущерба составила более 250 тыс. рублей.
Шесть фигурантов уголовного дела во время следствия находились под стражей. Женщина и один из мужчин, полностью признавшие вину, были под домашним арестом.
В отдельное производство выделены материалы уголовного дела о похищении человека.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!