В центре Самары нашли покерный клуб

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр"), сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в апреле 2021 г. подозреваемые проводили азартные игры в жилых помещениях на ул. Чапаевской.

Расследование уголовного дела продолжается.

По данным регионального ГУ МВД, игру в покер на двух столах организовали в частном двухэтажном доме. А причастны к незаконной деятельности трое местных жителей 37, 33 и 28 лет.