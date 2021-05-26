Житель Сызрани пытался подкупить пристава за 20 тыс. рублей

В Сызрани в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки судебному приставу, сообщает СУ СК по Самарской области.
По версии следствия, 22 апреля подозреваемый передал сотруднику территориального отделения Федеральной службы судебных приставов 20 тыс. руб. за непринятие мер по принудительному сносу самовольного строения в рамках исполнительного производства.
"Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области", - сообщает региональное управление СУ СК.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!