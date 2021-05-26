Житель Сызрани пытался подкупить пристава за 20 тыс. рублей

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Сызрани в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки судебному приставу, сообщает СУ СК по Самарской области.

Фото: СУ СК по Самарской области