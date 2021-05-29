В Самарской области поймали браконьеров, незаконно убивших пятнистого оленя

Ночью 28 мая в Пестравском районе Самарской области задержали подозреваемых в незаконном убийстве оленя.

Правоохранители остановили Nissan Note, в котором без разрешения на добычу перевозили разделанную тушу, голову и шкуру самки пятнистого оленя. Животное убили на территории охотничьего угодья "Пестравское" вне сроков охоты.

Прибывшие на место происшествия полицейские провели необходимые мероприятия, изъяли незаконно добытую продукцию охоты, автомобиль, а также охотничий огнестрельный карабин "Сайга" калибра 7,62×39 и патроны.

По факту случившегося ведется проверка. Материальный ущерб государству оценили в 300 тыс. рублей.