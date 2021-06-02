В Самаре вандалы осквернили более 40 могил на одном из кладбищ

Накануне в полицию Самары поступило сообщение о том, что на кладбище "Управленческий" в Красноглинском районе повреждены надмогильные сооружения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В общей сложности правоохранители обнаружили более 40 оскверненных могил. Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
Выяснилось, что к совершению данного деяния может быть причастен 20-летний парень, проживающий в Самаре. Его местонахождение установлено.
Сейчас правоохранители разыскивают родственников людей, чьи могилы были осквернены на кладбище.
Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим соответствующей информацией, с просьбой сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 950-02-02 или 112.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!