В Самаре вандалы осквернили более 40 могил на одном из кладбищ

Накануне в полицию Самары поступило сообщение о том, что на кладбище "Управленческий" в Красноглинском районе повреждены надмогильные сооружения, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В общей сложности правоохранители обнаружили более 40 оскверненных могил. Возбуждено уголовное дело по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения".

Выяснилось, что к совершению данного деяния может быть причастен 20-летний парень, проживающий в Самаре. Его местонахождение установлено.

Сейчас правоохранители разыскивают родственников людей, чьи могилы были осквернены на кладбище.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, обладающим соответствующей информацией, с просьбой сообщить ее в ближайший отдел полиции или по телефонам: 373-76-40, 950-02-02 или 112.