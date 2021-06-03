Полицейские задержали нескольких рыбаков-браконьеров в Самарской области

В Самарской области возбудили несколько уголовных дел по фактам незаконной рыбалки, сообщает региональное ГУ МВД.
Так, двое самарских рыбаков 44 и 43 лет использовали рыболовную сеть и лодку, что является нарушением. На плавсредства наложен арест, у мужчин изъяли незаконный улов и более 60 м сетей.
Уголовная ответственность грозит и 61-летнему жителю Самары. Он незаконно рыбачил в местах нереста на реке Самара. У задержанного изъяли сеть, лодку и улов. Мужчина не отрицал вины и рассказал, что планировал продать улов. Ущерб составил 17 тыс. рублей.
Аналогичный факт выявили в Хворостянском районе. Житель с. Хворостянка нарушил правила рыболовства. Он рыбачил с помощью сетей около моста через реку Чагра. Мужчина выловил линей, густер, карасей, язей, окуней, а также раков. Ущерб составил 10 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
В Сызранском районе задержали 58-летнего жителя с. Усинское. Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина ловил рыбу на реке Уса с помощью лодки и ниточной сети, длиной около 70 м. Браконьер поймал 14 лещей и причинил вред государственным ресурсам на 14 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!