Полицейские задержали нескольких рыбаков-браконьеров в Самарской области

В Самарской области возбудили несколько уголовных дел по фактам незаконной рыбалки, сообщает региональное ГУ МВД.

Так, двое самарских рыбаков 44 и 43 лет использовали рыболовную сеть и лодку, что является нарушением. На плавсредства наложен арест, у мужчин изъяли незаконный улов и более 60 м сетей.

Уголовная ответственность грозит и 61-летнему жителю Самары. Он незаконно рыбачил в местах нереста на реке Самара. У задержанного изъяли сеть, лодку и улов. Мужчина не отрицал вины и рассказал, что планировал продать улов. Ущерб составил 17 тыс. рублей.

Аналогичный факт выявили в Хворостянском районе. Житель с. Хворостянка нарушил правила рыболовства. Он рыбачил с помощью сетей около моста через реку Чагра. Мужчина выловил линей, густер, карасей, язей, окуней, а также раков. Ущерб составил 10 тыс. рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

В Сызранском районе задержали 58-летнего жителя с. Усинское. Ранее судимый за аналогичное преступление мужчина ловил рыбу на реке Уса с помощью лодки и ниточной сети, длиной около 70 м. Браконьер поймал 14 лещей и причинил вред государственным ресурсам на 14 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.