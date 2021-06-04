В Самарской области браконьер убил беременную самку пятнистого оленя

В Самарской области ночью 28 мая на бетонной плотине р. Большой Иргиз задержан автомобиль под управлением 33-летней жительницы Самары, в салоне которого находились два пассажира - 39-летний самарец и 32-летний житель Пестравского района.

В ходе досмотра транспортного средства полицейскими обнаружены и изъяты разделанная туша дикого животного, предмет, похожий на оружие, устройство для бесшумной стрельбы, подствольный фонарь и два ножа. На место происшествия прибыли сотрудники следственно-оперативной группы.

Сотрудниками полиции установлено, что к незаконному отстрелу редкого животного причастен житель Пестравского района. Задержанный пояснил стражам правопорядка, что охотился без лицензии и вне сроков охоты на данный вид животных, и указал место, где произвел отстрел самки пятнистого оленя.

В ходе его осмотра полицейские обнаружили и изъяли шкуру, голову и эмбрион животного, а также, после длительных поисков, стрелянную гильзу калибра 7,62.

По результатам исследования, проведенного специалистами в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области, изъятое оружие является огнестрельным (карабин марки "Сайга МК"). Ущерб от противоправных действий злоумышленника устанавливается.

Отделением дознания Отделения МВД России по Пестравскому району в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного п. а, б ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба с применением механического транспортного средства), возбуждено уголовное дело.