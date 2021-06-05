В Тольятти задержали семейную пару, подозреваемую в наркоторговле

В Тольятти сотрудники полиции в вечернее время на строительной площадке возле многоквартирного дома на ул. Кудашева задержали 20-летнего местного жителя и его 23-летнюю сожительницу, у которых изъяли 14 свертков с порошкообразным веществом. Об этом сообщает ГУ МВД о Самарской области.
В дальнейшем по месту жительства подозреваемых стражи правопорядка также нашли расфасованный порошок. Результаты экспертизы, проведенной в ЭКО УМВД России по Тольятти, показали, что изъятые правоохранителями вещества являются наркотическим средством — метилэфедроном, общей массой более 12 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.
В отношении ранее судимых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконной сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Санкция инкриминируемой злоумышленникам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотика на территорию региона и выясняют все обстоятельства противоправного деяния", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!