В Тольятти задержали семейную пару, подозреваемую в наркоторговле

В Тольятти сотрудники полиции в вечернее время на строительной площадке возле многоквартирного дома на ул. Кудашева задержали 20-летнего местного жителя и его 23-летнюю сожительницу, у которых изъяли 14 свертков с порошкообразным веществом. Об этом сообщает ГУ МВД о Самарской области.

В дальнейшем по месту жительства подозреваемых стражи правопорядка также нашли расфасованный порошок. Результаты экспертизы, проведенной в ЭКО УМВД России по Тольятти, показали, что изъятые правоохранителями вещества являются наркотическим средством — метилэфедроном, общей массой более 12 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В отношении ранее судимых подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконной сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Судом по ходатайству органа следствия им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция инкриминируемой злоумышленникам статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"В настоящее время полицейские устанавливают канал поставки наркотика на территорию региона и выясняют все обстоятельства противоправного деяния", - отмечается в сообщении.