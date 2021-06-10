В Самарской области задержали очередных рыбаков-браконьеров

В Новокуйбышевске полицейские задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рыбалке, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Мужчина ловил рыбу на озере Басово в районе пос. Маяк с помощью лодки и двух 80-метровых сетей. Улов браконьер - щуки, судаки, лещи, окуни и караси - оценили как ущерб в 18 тыс. рублей.

Задержанный признал вину; рыбу, лодку и сети у него изъяли.

Аналогичное преступление правоохранители зафиксировали в районе с. Кашпир Приволжского района. Там задержали 35-летнего самарца и 30-летнего жителя пос. Ильмень. На плотине между Волгой и озером Долгое они ловили плотву и окуня с помощью "косынки" и "экрана". Причиненный государству ущерб составил 10 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").