В Самарской области задержали очередных рыбаков-браконьеров

В Новокуйбышевске полицейские задержали 46-летнего местного жителя по подозрению в незаконной рыбалке, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Мужчина ловил рыбу на озере Басово в районе пос. Маяк с помощью лодки и двух 80-метровых сетей. Улов браконьер - щуки, судаки, лещи, окуни и караси - оценили как ущерб в 18 тыс. рублей.
Задержанный признал вину; рыбу, лодку и сети у него изъяли.
Аналогичное преступление правоохранители зафиксировали в районе с. Кашпир Приволжского района. Там задержали 35-летнего самарца и 30-летнего жителя пос. Ильмень. На плотине между Волгой и озером Долгое они ловили плотву и окуня с помощью "косынки" и "экрана". Причиненный государству ущерб составил 10 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!