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Преступления Происшествия

В Самаре местный житель сымитировал смерть матери, чтобы получить матпомощь

САМАРА. 14 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представитель самарской организации обратился в дежурную часть полиции, подозревая коллегу в хищении 25 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

41-летний сотрудник организации на протяжении нескольких недель рассказывал своим коллегам о том, что его мать тяжело болеет. В середине марта он сымитировал разговор по телефону, в ходе которого якобы сообщили о ее смерти. Сослуживцы решили морально и финансово поддержать коллегу — на основании заявления работодатель выдал мужчине материальную помощь в размере 25 тыс. рублей.

Когда сотрудники бухгалтерии запросили свидетельство о смерти родственницы, самарец под разными предлогами не предоставлял документ, чем вызвал подозрения со стороны руководства компании.

В ходе проверки стражи правопорядка выяснили, что мать подозреваемого жива. Сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение и пообщались с женщиной. О том, что сын сообщил ложные сведения, она не подозревала. Мужчина признал вину и пояснил, что нуждался в деньгах. По данным полиции, ранее к уголовной ответственности он не привлекался и сейчас нигде не работает.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

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