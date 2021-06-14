В Самаре местный житель сымитировал смерть матери, чтобы получить матпомощь

Представитель самарской организации обратился в дежурную часть полиции, подозревая коллегу в хищении 25 тыс. руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
41-летний сотрудник организации на протяжении нескольких недель рассказывал своим коллегам о том, что его мать тяжело болеет. В середине марта он сымитировал разговор по телефону, в ходе которого якобы сообщили о ее смерти. Сослуживцы решили морально и финансово поддержать коллегу — на основании заявления работодатель выдал мужчине материальную помощь в размере 25 тыс. рублей.
Когда сотрудники бухгалтерии запросили свидетельство о смерти родственницы, самарец под разными предлогами не предоставлял документ, чем вызвал подозрения со стороны руководства компании.
В ходе проверки стражи правопорядка выяснили, что мать подозреваемого жива. Сотрудники уголовного розыска установили ее местонахождение и пообщались с женщиной. О том, что сын сообщил ложные сведения, она не подозревала. Мужчина признал вину и пояснил, что нуждался в деньгах. По данным полиции, ранее к уголовной ответственности он не привлекался и сейчас нигде не работает.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!