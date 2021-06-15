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Преступления Происшествия

Незаконно пойманные в Волге 632 рака обернулись для местного жителя уголовным делом

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники линейного отделения полиции задержали в речпорту Сызрани мужчину, который в период запрета незаконно ловил раков в акватории Волги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте

По данным правоохранителей, подозреваемого задержали на реке Волга в 500 м от лодочного причала "Чайка".

Правонарушителем оказался 58-летний житель Сызрани. С помощью 10 многозаходных ловушек он поймал 632 рака. Ущерб составил более 145 тыс. рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов по п. "а, б" ч. 1 ст. 256 УК РФ.

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