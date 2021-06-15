Незаконно пойманные в Волге 632 рака обернулись для местного жителя уголовным делом

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Сотрудники линейного отделения полиции задержали в речпорту Сызрани мужчину, который в период запрета незаконно ловил раков в акватории Волги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.

Фото: Сызранское ЛО МВД РФ на транспорте