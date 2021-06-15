Незаконно пойманные в Волге 632 рака обернулись для местного жителя уголовным делом

Сотрудники линейного отделения полиции задержали в речпорту Сызрани мужчину, который в период запрета незаконно ловил раков в акватории Волги. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе отдела.
По данным правоохранителей, подозреваемого задержали на реке Волга в 500 м от лодочного причала "Чайка".
Правонарушителем оказался 58-летний житель Сызрани. С помощью 10 многозаходных ловушек он поймал 632 рака. Ущерб составил более 145 тыс. рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов по п. "а, б" ч. 1 ст. 256 УК РФ.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!