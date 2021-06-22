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Преступления Происшествия

В Самаре более 600 раков спасли от браконьеров

САМАРА. 22 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноглинском районе Самары полицейские задержали двух браконьеров, незаконно ловивших раков, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители заметили, что на реке Сок двое мужчин 36 и 22 лет незаконно добыли более 25 кг раков. Полицейские изъяли улов, лодку, гидрокостюмы и снаряжение. Ущерб составил более 140 тыс. рублей.

Правоохранители и сотрудники Росрыболовства выпустили более 600 раков обратно в среду обитания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").

Гид потребителя

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