В Самаре более 600 раков спасли от браконьеров

В Красноглинском районе Самары полицейские задержали двух браконьеров, незаконно ловивших раков, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители заметили, что на реке Сок двое мужчин 36 и 22 лет незаконно добыли более 25 кг раков. Полицейские изъяли улов, лодку, гидрокостюмы и снаряжение. Ущерб составил более 140 тыс. рублей.
Правоохранители и сотрудники Росрыболовства выпустили более 600 раков обратно в среду обитания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!