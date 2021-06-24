Браконьеров с десятками сетей задержали в Самарской области

В Самарской области правоохранители задержали нескольких браконьеров, сообщает региональное ГУ МВД.
Так, участковые в Кинельском районе обнаружили мужчину, нарушавшего правил рыболовства. С помощью двух рыболовных сетей он ловил рыбу в реке Большой Кинель. Добычей злоумышленника стали: плотва, лещ, жерех, чехонь, язь, густера, синец, щука и голавль. Ущерб составил около 107 тыс. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело п ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").
В Пестравском район во время профилактического рейда правоохранители выявили на реке Большой Иргиз пять фактов аналогичной противоправной деятельности. У нарушителей изъяли 35 сетей и раколовок, лодку и улов, который состоял из нескольких видов рыб и более 1500 раков. В отношении 45-летнего местного жителя возбудили уголовное дело, еще четверо человек привлекли к административной ответственности.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!