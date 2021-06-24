Браконьеров с десятками сетей задержали в Самарской области

В Самарской области правоохранители задержали нескольких браконьеров, сообщает региональное ГУ МВД.

Так, участковые в Кинельском районе обнаружили мужчину, нарушавшего правил рыболовства. С помощью двух рыболовных сетей он ловил рыбу в реке Большой Кинель. Добычей злоумышленника стали: плотва, лещ, жерех, чехонь, язь, густера, синец, щука и голавль. Ущерб составил около 107 тыс. рублей. В отношении мужчины возбудили уголовное дело п ч. 1 ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов").

В Пестравском район во время профилактического рейда правоохранители выявили на реке Большой Иргиз пять фактов аналогичной противоправной деятельности. У нарушителей изъяли 35 сетей и раколовок, лодку и улов, который состоял из нескольких видов рыб и более 1500 раков. В отношении 45-летнего местного жителя возбудили уголовное дело, еще четверо человек привлекли к административной ответственности.