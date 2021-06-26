Тольяттинца задержали с несколькими свертками наркотиков

В Тольятти задержали 27-летнего безработного местного жителя с наркотиками, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии правоохранителей, мужчина попался как раз в тот момент, когда собирался сделать "закладку" у подъезда жилого дома. В его рюкзаке нашли три свертка с запрещенным веществом. А в телефоне обнаружили координаты еще одного тайника около дома на ул. Мира. Всего полицейские изъяли более 13 г N-метилэфедрона.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.