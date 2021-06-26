Полицейские поймали мотоциклиста с запахом алкоголя в Самарской области

В Жигулевске Самарской области полицейские задержали водителя мотоцикла, отказавшегося проходить медосвидетельствование, сообщает региональное ГУ МВД.
Сотрудники ДПС остановили на ул. Морквашинской мотоциклиста, который нарушал ПДД. У транспорта отсутствовали номера. Полицейские заметили у 25-летнего водителя запах алкоголя, но медосвидетельствование он проходить отказался.
Также выяснилось, что в конце 2019 г. мужчину уже поймали на нетрезвом вождении. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. руб. и на 18 месяцев лишили водительских прав.
Сейчас мотоцикл отправили на спецстоянку. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!