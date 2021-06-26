Полицейские поймали мотоциклиста с запахом алкоголя в Самарской области

В Жигулевске Самарской области полицейские задержали водителя мотоцикла, отказавшегося проходить медосвидетельствование, сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники ДПС остановили на ул. Морквашинской мотоциклиста, который нарушал ПДД. У транспорта отсутствовали номера. Полицейские заметили у 25-летнего водителя запах алкоголя, но медосвидетельствование он проходить отказался.

Также выяснилось, что в конце 2019 г. мужчину уже поймали на нетрезвом вождении. Тогда ему назначили штраф 30 тыс. руб. и на 18 месяцев лишили водительских прав.

Сейчас мотоцикл отправили на спецстоянку. В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ ("Нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию").