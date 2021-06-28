Молодую самарчанку жестоко убили в квартире на ул. Ново-Садовой

В Самаре возбудили уголовное дело по факту смерти 22-летней местной жительницы, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

26 июня примерно в 21:50 в квартире на ул. Ново-Садовой в Промышленном районе было обнаружено тело девушки со связанными руками и ногами. У жертвы были множественные колото-резаные ранения шеи.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

В совершении преступления подозревают 25-летнего жителя Красноармейского района. Мужчина задержан, в ближайшее время для него изберут меру пресечения.