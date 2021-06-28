Молодую самарчанку жестоко убили в квартире на ул. Ново-Садовой

В Самаре возбудили уголовное дело по факту смерти 22-летней местной жительницы, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
26 июня примерно в 21:50 в квартире на ул. Ново-Садовой в Промышленном районе было обнаружено тело девушки со связанными руками и ногами. У жертвы были множественные колото-резаные ранения шеи.
Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
В совершении преступления подозревают 25-летнего жителя Красноармейского района. Мужчина задержан, в ближайшее время для него изберут меру пресечения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!