Житель Самарской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса

В Самарской области 65-летнего жителя Хворостянского района обвиняют в организации незаконной вырубки деревьев, сообщает региональное ГУ МВД.

По данным правоохранителей, в 2020 г. на территории лесничества в 2,5 км от с. Владимировка Хворостянского района кто-то незаконно срубил около 600 сырорастущих кленов и вязов.

Полицейские задержали подозреваемого. По версии следствия, мужчина нанял рабочих для рубки деревьев и уверил их, что имеет разрешительные документы. Позже мужчина занимался производством и реализацией древесного угля в с. Дубровка. Сумма ущерба составила около 16 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере"). Сейчас уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения.