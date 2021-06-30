Житель Самарской области предстанет перед судом за незаконную вырубку леса

В Самарской области 65-летнего жителя Хворостянского района обвиняют в организации незаконной вырубки деревьев, сообщает региональное ГУ МВД.
По данным правоохранителей, в 2020 г. на территории лесничества в 2,5 км от с. Владимировка Хворостянского района кто-то незаконно срубил около 600 сырорастущих кленов и вязов.
Полицейские задержали подозреваемого. По версии следствия, мужчина нанял рабочих для рубки деревьев и уверил их, что имеет разрешительные документы. Позже мужчина занимался производством и реализацией древесного угля в с. Дубровка. Сумма ущерба составила около 16 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ ("Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере"). Сейчас уголовное дело уже направили в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Сажайте в тюрьму,дети беззащитны,за это надо жестко наказывать
Добрый вечер.было бы хорошо,если проверили ещё школы интернаты по Самарской области.Квалификации учителей и воспитателей.В таких школах происходит буллинг со стороны учителей.не учитывают психику ребят,самооценка падает до предела,приходится обращаться к психологам,психиатрам.ЭТО ЗАМКНУТЫЙ КРУГ.Родители и дети страдают.
Мальчику 13 лет!
В сентябре 2016 года 19 жителей Самарской области обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве бывшего директора ООО Прораб Юдина А.А. Всего было похищены более 11 млн рублей. Все заявления были переданы в ОП 4 г.Самара. доследственную проверку проводил майор ОБЭП Туманов Антон Геннадьевич который принял решение отказать в возбуждении уголовного дела. Он даже не вызывала на опрос потерпевших и не выезжал на недостроенные объекты. Никто из потерпевших не получил копию постановления об отказе в возбуждении уголовного дела
Добрый день, а почему только его?!?А братец в МРЭО, не торгует номерами?!?)))Всех в топку!!!