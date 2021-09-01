В Ставропольском районе мужчина выращивал коноплю

На территории Ставропольского района сотрудники полиции уничтожили культивируемую коноплю, которую выращивал местный житель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
25 кустов наркосодержащего растения было обнаружено и изъято в ходе осмотра принадлежащего 34-летнему мужчине дачного участка в садовом некоммерческом товариществе с. Нижнее Санчелеево. Согласно заключению экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти, изъятое является наркосодержащим растением "конопля", общим весом свыше 210 грамм в высушенном состоянии.
По данным полицейских, задержанный ранее не судим, женат, временно не работает. Мужчина пояснил оперуполномоченным, что коноплю выращивал для себя, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется правоохранителями.
Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Максимальная санкция инкриминируемой задержанному статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?