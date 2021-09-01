В Ставропольском районе мужчина выращивал коноплю

На территории Ставропольского района сотрудники полиции уничтожили культивируемую коноплю, которую выращивал местный житель, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

25 кустов наркосодержащего растения было обнаружено и изъято в ходе осмотра принадлежащего 34-летнему мужчине дачного участка в садовом некоммерческом товариществе с. Нижнее Санчелеево. Согласно заключению экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по г. Тольятти, изъятое является наркосодержащим растением "конопля", общим весом свыше 210 грамм в высушенном состоянии.

По данным полицейских, задержанный ранее не судим, женат, временно не работает. Мужчина пояснил оперуполномоченным, что коноплю выращивал для себя, без цели сбыта. Эта версия сейчас тщательно проверяется правоохранителями.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры). Максимальная санкция инкриминируемой задержанному статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.