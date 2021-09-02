В Елховском районе Самарской области задержали несколько браконьеров

Сотрудники департамента охоты и рыболовства Самарской области вместе с ГИБДД во время рейда задержали группу браконьеров из пяти человек.

На территории Елховского района они незаконно добыли взрослого лося, разделали тушу и перевозили ее. У нарушителей изъяли два автомобиля, три охотничьих ружья с патронами и 130 кг мяса.

Возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ. Ущерб составил 240 тыс. рублей.

Департамент охоты и рыболовства Самарской области напоминает, что незаконная охота на копытных животных, в том числе с применением транспортных средств, влечет уголовную ответственность с наказанием до двух лет лишения свободы, а в составе организованной группы — до пяти лет. Помимо этого, подлежит возмещению материальный ущерб государственному имуществу в размере до 400 тыс. руб. при незаконной охоте на лося, до 200 тыс. руб. — косули, до 150 тыс. руб. — кабана.