Самарские таможенники задержали партию нелегального препарата для похудения

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Самарские таможенники изъяли партию сильнодействующего препарата, который пытались ввезти в РФ. Об этом сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни