Самарчанка, отказавшаяся надеть маску в автобусе, оскорбила полицейского и пойдет под суд

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Прокуратура Ленинского района Самары утвердила обвинительное заключение местной жительнице по ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти при исполнении должностных обязанностей"). Об этом сообщает региональная прокуратура.