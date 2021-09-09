В Жигулевске изъято более 1 тыс. пачек немаркированных сигарет

Сотрудники полиции Жигулевска задержали подозреваемого в сбыте немаркированной табачной продукции, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
23-летний молодой человек был задержан в ходе проверки поступившей полицейским оперативной информации. В результате осмотра автомобиля, принадлежащего подозреваемому, оперативники в присутствии понятых обнаружили и изъяли сигареты иностранного производства в количестве 1060 пачек. Общая стоимость немаркированной табачной продукции составила свыше 188 тыс. рублей. В ходе опроса злоумышленник признал свою вину полностью и пояснил, что приобрел немаркированные табачные изделия через сеть Интернет с целью дальнейшего сбыта.
Отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.
В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе каналы поставки немаркированной табачной продукции.
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