16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе разыскивают подозреваемого в убийстве В Жигулевске изъято более 1 тыс. пачек немаркированных сигарет В Самаре будут судить обвиняемых в краже семи тонн топлива Житель Тольятти готовил к сбыту 270 таблеток экстази Находившегося в розыске главу УК "Серебряная молния" Гаика Ягутяна задержали в Краснодаре

Преступления Происшествия

В регионе разыскивают подозреваемого в убийстве

СЫЗРАНЬ. 9 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 31
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудниками ОП № 34 МУ МВД России "Сызранское" разыскивается 40-летний уроженец Сызрани Сайфетдинов Камиль Рашидович, подозреваемый в совершении убийства, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Мужчина скрылся от органов прокуратуры. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Приметы: на вид 40 лет, рост средний, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза светлого цвета, нос прямой, подбородок выступающий, лицо овальное.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП № 34 МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 98-46-02 или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантирована.

Гид потребителя

Последние комментарии

Слуга Народа 15 августа 2021 04:51 Екатерина Сокирская вновь стала героиней передачи Андрея Малахова

Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.

Евгений Куйбышевский 08 августа 2021 18:32 В Самаре сотрудников регионального ГУ МЧС заподозрили во взяточничестве

Скрепдержава в полный рост

борис витин 30 июля 2021 12:01 Полицейского из Самары подозревают в убийстве 15-летней девушки

За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение

Дрессировщик крокодилов Самара 08 июля 2021 09:20 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях

Ирина Бакланова 04 июля 2021 16:33 "Рясков всегда был порывистым": о подозреваемом в убийстве Екатерины Сокирской

А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3