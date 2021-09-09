В регионе разыскивают подозреваемого в убийстве

Сотрудниками ОП № 34 МУ МВД России "Сызранское" разыскивается 40-летний уроженец Сызрани Сайфетдинов Камиль Рашидович, подозреваемый в совершении убийства, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Мужчина скрылся от органов прокуратуры. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Приметы: на вид 40 лет, рост средний, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза светлого цвета, нос прямой, подбородок выступающий, лицо овальное.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП № 34 МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 98-46-02 или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантирована.