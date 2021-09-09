В регионе разыскивают подозреваемого в убийстве

Сотрудниками ОП № 34 МУ МВД России "Сызранское" разыскивается 40-летний уроженец Сызрани Сайфетдинов Камиль Рашидович, подозреваемый в совершении убийства, сообщает ГУ МВД по Самарской области. Мужчина скрылся от органов прокуратуры. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.
Приметы: на вид 40 лет, рост средний, худощавого телосложения, волосы светлого цвета, глаза светлого цвета, нос прямой, подбородок выступающий, лицо овальное.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефону дежурной части ОП № 34 МУ МВД России "Сызранское" 8 (8464) 98-46-02 или по телефону вызова экстренных служб 112. Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет "Мобильное приложение МВД России". Конфиденциальность гарантирована.
Последние комментарии
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?