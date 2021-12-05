В Тольятти задержали парня со 120 г героина

В Тольятти задержали 23-летнего безработного парня с партией героина, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД на КПП "Рубеж" остановили для проверки документов такси Kia Rio и заметили, что пассажир при виде патрульных начал вести себя неадекватно. Госавтоинспекторы проверили и его документы, а также решили провести досмотр. В итоге у жителя одной из соседних республик изъяли пакет, в котором было около 120 г героина.

Задержанный пояснил, что купил наркотики в интернете для перепродажи через "закладки" в Самарской области.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отправили под стражу.