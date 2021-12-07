В Самарской области задержали троих мужчин с партией героина

В Сызрани сотрудники транспортной полиции задержали троих мужчин, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает Сызранское ЛО МВД России на транспорте.

У троих граждан одной из сопредельных республик 26, 20 и 19 лет изъяли 46 свертков со 108,74 г героина. Помимо этого, правоохранители нашли еще четыре "закладки" с примерно 10 г наркотика.

По версии следствия, молодые люди приобрели партию героина в Самаре, чтобы сбыть его в Сызрани.

Задержанных отправили под стражу, возбуждено уголовное дело.