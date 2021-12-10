Самарские таможенники задержали фуру с 800 комплектами контрафактного постельного белья

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В районе с. Большая Черниговка сотрудниками мобильной группы Самарской таможни было остановлено транспортное средство, следовавшее из Республики Казахстан в Москву. В результате проведенного таможенного досмотра было выявлено порядка 800 комплектов постельного белья, маркированных известными товарными знаками, в том числе CHANEL 156 единиц и 156 единиц DIOR. Правообладатели оценили свой ущерб в 38 млн рублей.