Тольяттинец украл камеру видеонаблюдения из лифта

В Тольятти задержали безработного 34-летнего местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Из лифта многоэтажки на ул. Юбилейной пропала камера видеонаблюдения. Ущерб составил более 6 тыс. рублей.

Полицейские изучили архив видеозаписей с сервера, где хранятся записи камер, и увидели, как в лифт заходит молодой человек и демонтирует технику. Когда подозреваемого задержали, он рассказал, что продал камеру за 500 рублей.

Возбуждено уголовное дело.