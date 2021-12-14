В Тольятти у пассажира автомобиля изъяли героин

Полицейские Тольятти задержали 30-летнего уроженца одной из соседних республик, перевозившего героин, сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.
Во время несения службы на контрольно-пропускном пункте "Рубеж" сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Skoda. В салоне находился пассажир — попутчик, который договорился о поездке с водителем посредством одной из интернет-платформы для междугородних поездок. В ходе беседы с полицейскими пассажир заметно нервничал. Поэтому было принято решение досмотреть мужчину. В ходе личного досмотра у него во внутреннем кармане куртке был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом белого цвета. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
Мужчина для дальнейшего разбирательства был доставлен в территориальный отдел полиции. Изъятое полицейские направили на экспертизу, которая установила, что изъятый порошок содержит в своем составе наркотическое средство героин, общей массой более 50 гр, что относится к крупному размеру. По данным полиции, подозреваемый официально не трудоустроен, ранее не судим. Мужчина следовал из Москвы в Оренбург. По словам задержанного, наркотики он приобрел через Интернет. Партия героина предназначалась для последующих закладок по тайникам на территории Оренбурга.
В настоящее время отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Комсомольского района СУ Управления МВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. По ходатайству следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции продолжают работу по установлению причастности задержанного к аналогичным преступлениям.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях