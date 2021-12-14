Самарца обвиняют в хищении 600 кг рыбы у работодателя

В Советский районный суд Самары отправили уголовное дело 30-летнего бывшего работника самарского филиала компании, занимающегося продажей морепродуктов. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчину обвиняют в двух растратах и мошенничестве.

По версии следствия, в течение месяца сотрудник фирмы оформлял накладные, используя данных клиентов — индивидуальных предпринимателей. По этим документам менеджер получал на складе продукцию якобы для поставки, которую на самом деле забирал себе. Похищенные партии были от 20 до 140 кг.

Кроме того, мужчина присвоил более 1 млн рублей. Он забрал себе оплату от трех заказчиков за поставку почти 600 кг красной рыбы. Недостачу обнаружили во время инвентаризации.