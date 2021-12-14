Прораба из Самары обвиняют в некачественных работах, из-за которых пострадал мужчина

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу прораба, которому вменяют выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, ООО, сотрудником которого был обвиняемый, проводило капремонт в домах, являющихся объектами культурного наследия. В июне 2020 г. прораб не проконтролировал качество установки зонта вентиляционной шахты в доме № 1/100 на ул. Воронежской. Его подчиненные кустарно изготовили конструкцию. В результате в апреле 2021 г. колпак зонта оторвался и упал на мужчину.

Пострадавший получил травмы средней тяжести.

Уголовное дело направят в Промышленный районный суд.