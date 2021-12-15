Житель Самарской области проехал на украденном велосипеде 250 км до ломбарда

В Самарской области задержали безработного 48-летнего мужчину по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Летом 2020 г. в полицию обратился житель пос. Шумовский Большечерниговского района. Односельчанин взял у него велосипед, чтобы доехать до соседнего села, но потом так и не вернул транспорт, потому что велосипед якобы украли. Мужчина пообещал возместить ущерб, но так этого и не сделал.

Правоохранители задержали подозреваемого. Как выяснилось, сельчанин проехал на велосипеде 250 км и сдал его в ломбард в Тольятти.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Теперь ущерб потерпевшему возмещен.