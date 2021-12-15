Тольяттинец встретил в магазине соседку и угрожал ее убить

В Тольятти в отношении местного жителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В магазине на ул. Ворошилова пьяный сосед потребовал деньги у 45-летней жительницы Автозаводского района за то, что когда-то ее подвозил. После этого он начал угрожать убить женщину. Успокоили дебошира приехавшие полицейские.

На него завели административное дело по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство"), а также уголовное дело.