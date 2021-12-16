Экс-сотрудницу почты из Самары обвиняют в хищении денег

В Самаре завершили расследование уголовного дела бывшей сотрудницы отделения почтовой связи, которую обвиняют в присвоении денег. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с мая по август 2020 г. замначальника отделения почты оставляла себе часть денег, которые принимала от клиентов для пополнения транспортных карт. Сотрудница отдавала кассовый чек на полную сумму, но через единую информационную систему проводила меньше средств. Сумма ущерба составила более 81 тыс. рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.