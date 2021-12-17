В Самарской области задержали водителя с крупной партией мефедрона

Во вторник, 14 декабря, в Самарской области полицейские задержали мужчину с 1,7 кг наркотиков, сообщает региональное ГУ МВД.

В Ставропольском районе полицейские заметили стоявший около леса автомобиль с номерами другого региона. Во время проверки документов водитель сильно занервничал, и правоохранители решили досмотреть машину. В итоге между передними сиденьями и в багажнике обнаружили 15 пакетиков с 1,7 кг мефедрона.

По версии следствия 42-летний житель Краснодарского края, уже бывал судим за незаконный оборот наркотиков. Подозреваемый рассказал, что направлялся в Москву, а наркотики он планировал сбыть через тайники в Самаре и Тольятти.

Возбуждено уголовное дело, задержанного отправили под стражу.