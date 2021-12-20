В Тольятти изъяли контрафактные медицинские костюмы для работы с зараженными COVID

В Тольятти в отношении 46-летнего местного жителя возбудили уголовное дело из-за незаконного производства медицинских костюмов для работы в коронавирусной "красной зоне". Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии полиции, мужчина с ноября 2020 г. по январь 2021 г. организовал производство медицинских костюмов с логотипом торговой марки без разрешения правообладателя. Эти изолирующие костюмы попали в одну из городских больниц.

Правоохранители изъяли около 8 тыс. готовых к продаже костюмов. Ущерб, причиненный одной из московских организаций, оценили в 12 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование средств индивидуализации товаров").