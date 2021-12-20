Самарец ударил собутыльника кухонным ножом

Самарские полицейские задержали 61-летнего мужчину по подозрению в нападении с ножом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

К правоохранителям обратились из-за того, что местный житель получил ножевое ранение в доме в Ташкентском переулке. Нападавшего задержали уже через 10 минут.

Он не отрицал вину. Как выяснилось подозреваемый и 50-летний потерпевший выпивали и поссорились. В результате гость ударил хозяина квартиры кухонным ножом и ушел.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").