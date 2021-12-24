Житель Самарской области ударил ножом коллегу, чтобы тот понял, как нужно жить

В Большечерниговском районе Самарской области задержали 60-летнего мужчину по подозрению в нападении с ножом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В конце ноября житель с. Августовка поссорился с 40-летним потерпевшим из-за разногласий во взглядах на жизненный уклад и ударил его ножом, а потом сбежал.

Пострадавшего госпитализировали с колото-резанными ранами без сознания.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на следующий день на складе в соседнем селе, где он скрывался. Мужчина не отрицал вину. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").