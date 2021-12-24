Тольяттинец разбил окно магазина, чтобы украсть алкоголь

В Тольятти задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в магазинной краже, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, злоумышленник разбил окно, влез в магазин и забрал алкоголь. После этого он продал украденное случайным прохожим. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража с незаконным проникновением в помещение").