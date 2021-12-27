В Новокуйбышевске разбойники ранили бизнес-леди из пистолета и отобрали деньги

Полицейскими Новокуйбышевска задержаны три местных жителя: 37-летний Александр З., 26-летний Олег С. и 24-летний Денис В., подозреваемые в разбое, то есть в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, от действий преступников пострадала 52-летняя директор ООО из Новокуйбышевска. 28 ноября около семи часов вечера она приехала к подконтрольному продуктовому магазину на ул. Победы, чтобы забрать выручку. Как рассказывала потом полицейским продавец магазина, примерно через минуту после того, как директор вышла с деньгами из помещения, на улице раздался громкий хлопок и послышались крики.

Выбежав на улицу, продавец увидела директора, лежащую у своей машины. Она просила вызвать "скорую", что и было сделано. А проходившие мимо молодые люди помогли пострадавшей добраться до помещения магазина.

Как выяснилось, на улице на директора напали двое мужчин, которые ранили ее выстрелом из пистолета, отобрали у нее сумку с деньгами в сумме не менее 300 тыс. руб. и скрылись. В результате налета женщина получила огнестрельное ранение брюшной полости с повреждением внутренних органов. Медики "скорой" увезли ее в городскую больницу, где врачи сделали все возможное, чтобы спасти ей жизнь.

Получив сообщение о случившемся, полицейские сразу выехали на место преступления, где опросили очевидцев последствий произошедшего — молодых людей, которые рассказали, что проезжая на автомашине ВАЗ-2107 мимо дома на ул. Победы, где находится магазин, они увидели двух убегавших во двор мужчин. Свидетели остановились, вышли из салона и увидели лежащую на проезжей части, рядом с машиной Suzuki женщину, рядом с которой находилась еще одна женщина — продавец продуктового магазина. Парни помогли потерпевшей зайти в помещение и во время разговора узнали, что на нее напали неизвестные.

Когда директора магазина увезли на "скорой", парни-свидетели отправились во двор, куда убегали предполагаемые налетчики. Во дворе они увидели мужчину, выгуливавшего собаку, который видел двух убегавших незнакомцев. При опросе он рассказал полицейским, что один из убегавших был одет в спецовку рабочего. У него на голове была балаклава. Он подбежал к стоявшему автомобилю Hyundai Solaris, сел на пассажирское кресло и водитель поехал в сторону соседнего дома по ул. Победы. А второй убегавший, облаченный в одежду темных оттенков, скрылся в направлении одного из домов по ул. Дзержинского. Свидетель пояснил, что не увидел госномер уезжавшей автомашины, возможно из-за его отсутствия или загрязненности.

При осмотре места преступления стражи порядка нашли гильзу калибра 9 мм.



В итоге полицейским по горячим следам удалось установить приметы двух преступников.

А для поиска автомобиля Hyundai Solaris, на котором увезли подозреваемого, был объявлен план "Перехват". На его задержание были ориентированы все полицейские и Новокуйбышевска, и Самарской области.

В этот же день в Следственном отделе полиции Новокуйбышевска было возбуждено уголовное дело о разбое по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой").

Для поиска преступников стражи порядка провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в частности изучили записи камер наблюдения расположенных на фасадах домов, расположенных рядом с местом преступления и записи камер видеонаблюдения потока автомашин. В результате полицейские установили и задержали подозреваемых. Ими оказались трое местных жителей: 37-летний Александр З., 26-летний Олег С. и 24-летний Денис В. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, они показали, где спрятали пистолет. И стражи порядка изъяли его. Задержанные уже арестованы. Следствие продолжается. Устанавливается роль каждого из задержанных в разбойном нападении. Так же их проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Им грозят реальные сроки заключения.

ото изъятых у подомых пистолета и денег от пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области прилагается.