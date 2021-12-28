Молодого самарца поймали с крупной партией наркотика

В Чапаевске Самарской области задержали 19-летнего парня с наркотиками, сообщает региональное ГУ МВД.

Молодого человека остановили на ул. Рабочей. У него изъяли 69 пакетиков с 75 г N-метилэфедрона. Задержанный рассказал, что планировал сбывать вещество через "закладки".

Возбуждено уголовное дело.